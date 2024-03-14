Стало известно о взрыве на совместных учениях спецназа и саперов в США KTLA: минимум 16 спецназовцев пострадали при взрыве в учебном центре ФБР

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв прогремел во время совместной тренировки спецназовцев и саперов в учебном центре в Калифорнии в США, сообщил местный портал KTLA. По его информации, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 16 американских бойцов. Из них 15 человек были госпитализированы, еще один добрался до больницы самостоятельно.

Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами. Пострадали как минимум 16 человек... 15 из них отправили в местную больницу, а один смог добраться сам, — говорится в публикации.

Как уточнил портал, среди пострадавших 13 спецназовцев пожаловались на головокружение и звон в ушах. Кроме того, некоторые бойцы повредили ноги и спины.

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