Стало известно о выходе из президентской гонки в США одного из кандидатов Писательница Уильямсон объявила о снятии своей кандидатуры с выборов в США

Фото: Ziyu Julian Zhu/XinHua/Global Look Press

Писательница Марианна Уильямсон, принимавшая участие в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, объявила о выходе из гонки в видеообращении на YouTube. Она отметила, что внесла свой вклад в «большую историю», несмотря на завершение кампании.

Мы делали все возможное, чтобы пролить немного света на очень темные времена, — заявила Уильямсон.

Она подчеркнула, что говорила от имени тех, чья жизнь рушится из-за неудачной государственной политики, экологических, расовых и экономических кризисов, а также преступности. Уильямсон объявила об участии в президентской гонке в марте 2023 года, она также добивалась выдвижения кандидатом от демократов и на выборах 2020 года. На прошедших в Южной Каролине предварительных выборах она получила около 2% голосов.

Ранее президент США Джо Байден завоевал лидирующую позицию в ходе первичного голосования за кандидатов на пост лидера страны от Демократической партии в Южной Каролине. Действующий американский лидер заручился поддержкой 96% избирателей. Конкурентами Байдена на праймериз стали Уильямсон, а также конгрессмен Дин Филлипс. Победа на предварительном голосовании обеспечивает кандидату голоса делегатов на съезде Демократической партии в Чикаго в августе.