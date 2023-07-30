Стало известно о телефонном разговоре Блинкена и Алиева Блинкен провел телефонный разговор с Алиевым для обсуждения вопроса Карабаха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщается в Twitter-аккаунте главы американского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что во время разговора он выразил глубокую обеспокоенность по поводу гуманитарного положения в Карабахе.

Вчера я разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в <...> Карабахе, — написал Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что США призывают Азербайджан и Армению продолжать диалог для достижения мирного соглашения.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян грубо искажает суть переговорного процесса, достигнутые договоренности и исторические факты. Согласно заявлению ведомства, Мирзоян в интервью СМИ озвучивал претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также выступил с необоснованными спекуляциями.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что проводимая армянской стороной антиазербайджанская кампания, отказ от обещаний и обязательств еще раз доказывают, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе.