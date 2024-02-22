Стало известно о тайном визите Маска в Белый дом NBC: Маск в сентябре 2023 года тайно посетил Белый дом для обсуждения ИИ

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миллиардер Илон Маск в сентябре 2023 года тайно посетил Белый дом, информирует телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях. Визит основателя SpaceX состоялся впервые с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

Маск <...> нанес визит 13 сентября, — говорится в сообщении телеканала.

Предприниматель обсудил с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом. С Байденом Маск во время визита не пересекался, уточнили в Белом доме. Это был единственный приезд миллиардера в период действующей администрации.

Ранее Маск рассказал, что человек с вживленным в мозг чипом Neuralink может силой мысли управлять курсором компьютерной мыши. По его словам, пациент почти полностью выздоровел. Сотрудники компании пытаются улучшить эффект от применения чипа.

До этого миллиардер признался, что американцы даже не представляют всю мощь цензуры в Соединенных Штатах, где правит государственно-промышленный комплекс. Он объяснил преследования Вашингтона тем, что на его платформе Twitter (X) царит свобода слова. По мнению предпринимателя, она является основой демократии, и без нее все будет потеряно. В то же время Маск не знает, как далеко могут зайти американские власти, чтобы его остановить.