Стало известно о стычке Маска с главой Минфина США в Белом доме Axios: Илон Маск и Скотт Бессент разругались в Белом доме

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Илон Маск

На прошлой неделе глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент устроили перепалку в Белом доме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Их ссору из-за будущего главы Налоговой службы слышали президент страны Дональд Трамп и другие высокопоставленные лица.

Инсайдеры утверждают, что одному из помощников даже пришлось вмешаться в спор, чтобы она не переросла в банальную драку. Два миллиардера среднего возраста устроили шоу рестлинга, насмешливо уточнил один из свидетелей случившегося.

Отношения между Маском и Бессентом были довольно напряженными еще со времен лоббирования главой DOGE Говарда Латника на пост главы Минфина. Но ему удалось продвинуть своего протеже только на должность главы министерства торговли. Последний скандал был вызван слухами, что Маск за спиной Бессента протолкнул своего ставленника на пост главы Налоговой службы.

В результате последовали взаимные обвинения в неэффективности на повышенных тонах. Представители Маска и Бессента подтвердили Axios сам факт словесной перепалки, но детали раскрыть отказались.

Ранее Маск словами про «идиота» оценил высказывание советника президента США по торговле и производству Питера Наварро о том, что компания Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Политик назвал предпринимателя не производителем, а «сборщиком электромобилей», что прозвучало как оскорбление.