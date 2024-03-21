Стало известно о страхе Трампа перед деменцией WP: Трамп боится болезни Альцгеймера, которая была у его отца

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп опасается болезни Альцгеймера, которая была у его отца Фреда Трампа — старшего, сообщает The Washington Post. По данным источников издания, на это указывает реакция бывшего главы Белого дома на оговорки американского лидера Джо Байдена.

Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не скажет об этом и не признается. Но это имеет значение, потому что каждый день он адресует Байдену вопрос, способен ли тот психологически выполнять эту работу, — заявил бывший топ-менеджер Trump Organization.

Источник издания много лет проработал с экс-президентом и видел, как тот общается со своим отцом. Когда Трампу-старшему было 80 лет, семья собралась в поместье. Его состояние на тот момент было тяжелым. Племянница Дональда Трампа Мэри, которая также присутствовала на встрече, рассказала, что он был расстроен из-за деменции отца. Тогда же Трамп дал интервью Playboy, в котором указал, что вид страдающего от болезни Альцгеймера отца заставил его задуматься о «бессмысленности жизни».

Ранее в ходе митинга в Джорджии Трамп попытался раскритиковать Байдена, но в итоге неправильно назвал фамилию президента России, обозначив его как «Потен». По мнению журналистов, в ходе митинга кандидат в президенты США «боролся со своей речью», что можно расценить как признаки афазии, или утраты речевых функций из-за поражения центра речи в коре головного мозга.