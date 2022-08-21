Стало известно о состоянии супруги Джо Байдена после заражения COVID-19 Супруга Джо Байдена выздоровела после COVID-19

Супруга президента США Джо Байдена Джилл выздоровела после COVID-19 — ей пришел отрицательный тест, следует из опубликованного в Twitter заявления Элизабет Александр, директора по связям с общественностью супруги американского лидера. В ближайшие дни первая леди покинет резиденцию в Южной Каролине и отправится в Делавэр.

После пятидневной изоляции и получения отрицательных результатов двух последовательных тестов на COVID-19 Первая леди сегодня позже отбудет из Южной Каролины в Делавэр, — сообщила Александр.

16 августа у Джилл Байден диагностировали коронавирус. У первой леди были умеренные симптомы, однако в течение пяти дней ей пришлось находиться на изоляции. Ей назначили курс препарата Paxlovid.

В пресс-службе уточнили, что первая леди США дважды вакцинировалась и получала две бустерные прививки от коронавируса.

В июле коронавирусом переболел Джо Байден. Лечащий врач американского лидера сообщал, что у главы государства наблюдались насморк, сильная утомляемость и кашель. Кроме того, у главы Белого дома неоднократно поднималась температура.