Стало известно о смерти легендарного тренера по фигурному катанию Тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер на 86-м году жизни

Фото: USOC/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фрэнк Кэрролл

Американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл ушел из жизни, сообщается на странице Федерации фигурного катания США в соцсети X. Он был наставником олимпийского чемпиона и победителя мирового первенства Эвана Лайсачека. Кэрролл также тренировал пятикратную чемпионку мира Мишель Кван.

Член залов славы фигурного катания мира и США [Фрэнк Кэрролл] сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, — говорится в сообщении.

В 20 лет американец выступал в мужском одиночном катании. Ему удалось выиграть несколько национальных соревнований в США. Известно, что Кэрролл завершил тренерскую карьеру в 2018 году.

Ранее сообщалось, что единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет. Нынешний канцлер страны Карл Нехаммер признался, что смерть политика потрясла его. По его словам, Бирляйн является ярким примером для будущих поколений.

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