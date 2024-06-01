Стало известно о секретных судебных тяжбах сына Байдена из-за алиментов Axios: сын Байдена тайно судится с экс-супругой по делу об алиментах в $2,9 млн

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Хантер Байден

Сын президента США Джо Байдена Хантер с 2019 года судится по делу о невыплате алиментов бывшей жене Кэтлин Бул, пишет Axios со ссылкой на судебные документы. Он задолжал экс-супруге более $2,9 млн. Это дело считается важным, поскольку Бул может дать против бывшего супруга показания в предстоящих судебных процессах по обвинениям в налогах, употреблении наркотиков и приобретении оружия.

С 2019 года он тихо входил и выходил из залов суда по запутанному гражданскому делу стоимостью в несколько миллионов долларов, связанному с невыплатой алиментов его бывшей жене Кэтлин Буле, — сказано в материале.

Хантер Байден развелся с Бул в 2017 году. Через два года она подала иск, в котором заявила, что экс-супруг не выплатил ей алименты в полном объеме. Адвокат женщины в апреле 2023 года в одном из исков сообщил, что моральный ущерб от действий сына Байдена «огромный и, похоже, бесконечный». Сторона Хантера в свою очередь отмечала, что Бул угрожала навредить предвыборной кампании отца своего бывшего мужа.

Ранее третий окружной апелляционный суд США отклонил ходатайство сына президента страны Джо Байдена Хантера о закрытии дела о хранении оружия. Отмечается, что команда специального прокурора Дэвида Вайса доказала отсутствие у суда юрисдикции рассматривать дело.