Вырос импорт российских товаров в США Импорт товаров из РФ в США достиг $503 млн в мае по сравнению с $215 млн в апреле

Фото: shutterstock.com

Импорт российских товаров в США вырос, заявил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров. По его словам, импорт товаров из РФ в США достиг в мае $503 млн, в апреле он составлял $215 млн. Такой показатель в первую очередь связан с химической продукцией.

В основном рост за счет продукции неорганической химии. Конечно, цифры абсолютно не отвечают ни потенциалу, ни возможностям российской и американской сторон. Обеспокоенность американского бизнеса здесь понятна, — сказал Захаров.

Дипломат отметил, что американский бизнес хочет возобновить сотрудничество с РФ, поскольку проекты в Африке и Латинской Америке по своей рентабельности и доходности не так привлекательны для их крупного бизнеса. Он добавил, что США могут создать новые логистические цепочки, однако это займет много лет.

Кроме того, Захаров указал на то, что американцы с ревностью следят за проходящими в России экономическими форумами, поскольку их мероприятия не собирают столько представителей бизнеса из других стран.

Ранее стало известно, что Комиссия правительства РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разработала перечень требований, которые необходимо выполнить иностранцам для выхода из российского бизнеса. Всего список включает в себя 10 пунктов, значительная часть из них уже действует. По информации газеты, одним из условий является то, что покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Если соглашение подписано, экс-владелец должен заплатить за возврат своего бизнеса рыночную стоимость.