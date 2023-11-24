Стало известно о расколе в Демократической партии США из-за Газы The Hill: Байден столкнулся с расколом в Демократической партии США из-за Газы

Фото: The White House/Oliver Contreras

Президент США Джо Байден столкнулся с расколом в Демократической партии, вызванным палестино-израильским конфликтом, сообщает издание The Hill. По его данным, это стало серьезной политической проблемой для главы государства, так как ему становится сложнее взаимодействовать с молодыми избирателями и поддерживать работу партии. Предполагается, что это может привести к его поражению на грядущих выборах.

Растущий раскол внутри Демократической партии вокруг действий президента Байдена по войне Израиля с ХАМАС становится серьезной политической проблемой для 81-летнего президента, — заявил аналитик Александер Болтон.

Эксперты отмечают, что Демократическая партия уже сейчас столкнулась бы с серьезными проблемами, если бы выборы проходили раньше. Согласно результатам социологических опросов, около 70% американских избирателей в возрасте от 18 до 34 лет не поддерживают деятельность демократа Байдена на посту главы государства. Избиратели особенно недовольны тем, что он не пытается призывать Израиль к прекращению огня.

Аналогичного мнения придерживаются и аналитики издания The Washington Post. По их мнению, именно ситуация в Газе может стать одной из причин поражения Байдена на грядущих выборах, так как она вызывает падение его популярности среди молодых избирателей.