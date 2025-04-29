Стало известно о рабочей эффективности советников Трампа The Atlantic: советники Трампа исполняют его поручения не с первого раза

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Дональд Трамп

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа выработали особое правило в работе — выполнять распоряжения главы государства только после их повторного подтверждения. Как сообщил The Atlantic, такая практика объясняется частыми импульсивными заявлениями американского лидера, которые не всегда реализуются на практике.

По данным издания, некоторые советники намеренно игнорируют первые указания президента, ожидая их повторения. Причиной этого называют то, что Трамп часто высказывает свои идеи спонтанно и не всегда планирует их воплощать.

В качестве примера журналисты приводят ситуацию с высказыванием Трампа о желании возглавить Центр имени Кеннеди, а также инцидент 14 апреля, когда президент призвал лишить лицензии программу «60 минут» и телеканалы CBS News с Paramount. Несмотря на громкие заявления и угрозы штрафов, за две недели после этого никаких практических мер предпринято не было.

Ранее издание Daily Mail подсчитало, что нынешний лидер имеет возможность находиться у власти до 2037 года. Дело в том, что конституция запрещает переизбрание политика после двух сроков. При этом там не упоминаются случаи, когда экс-лидер может вернуться на пост из-за отставки или смерти другого главы государства.