Стало известно о приглашении Зеленского выступить перед сенаторами США CNN: Зеленский 12 декабря выступит перед всем составом Сената США

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение выступить перед Сенатом Конгресса США, передает CNN со ссылкой на аппарат верхней палаты американского законодательного органа. Ожидается, что выступление состоится 12 декабря.

По информации, представленной журналистам, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предложили Зеленскому выступить перед полным составом верхней палаты Конгресса в 9 утра по местному времени (17:00 мск). До этого украинский лидер отказался выступать перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге, посвященном вопросу выделения дополнительной помощи Киеву.

Ранее Зеленский пожелал своему американскому коллеге Джо Байдену «победы» и поздравил его с днем рождения. Также он отметил, что Украина рассчитывает на долгосрочную поддержку со стороны США. Послание он передал через шефа Пентагона Ллойда Остина, ранее приехавшего в Киев.

По мнению аналитиков, Байдену придется убедить Зеленского заключить перемирие с Россией. Только так, по мнению экспертов, у американского главы будет шанс на переизбрание, поскольку маневр позволил бы Байдену обойти серьезного конкурента — экс-главу Штатов Дональда Трампа.