Стало известно о «поставках» ружей и бронежилетов из Китая в Россию Politico сообщила, что китайские компании в 2022 году поставляли в РФ ружья и бронежилеты

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По информации газеты Politico, китайские компании предположительно осуществляли поставки ружей, бронежилетов и компонентов для беспилотных летательных аппаратов в Россию через ОАЭ и Турцию в 2022 году. В соответствии с таможенными и торговыми документами, на данный момент нет информации о том, используются ли упомянутые ружья в зоне специальной военной операции или нет.

Также в издании отметили, что китайские компании продают российским фирмам товары двойного назначения.

Ранее Reuters сообщил, что Си Цзиньпин собирается посетить Москву, где встретится с президентом России. При этом Песков ранее не стал опровергать или подтверждать возможный визит.

Путин пригласил китайского лидера в Москву в ходе переговоров по видеосвязи в конце 2022 года. По словам главы государства, эта встреча покажет миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

13 марта источники The Wall Street Journal сообщили, что после переговоров с российским лидером Си Цзиньпин намерен созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что запланированные встречи отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении конфликта на Украине.