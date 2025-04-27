Стало известно о планах Трампа возобновить диалог с давним врагом США Axios: Белый дом рассматривает возможность возобновления диалога с КНДР

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Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления диалога с руководством Северной Кореи, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, американские чиновники активно консультируются с экспертами по КНДР и анализируют различные сценарии взаимодействия с лидером страны Ким Чен Ыном.

За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем возможные пути, включая взаимодействие, — приводит портал слова американского высокопоставленного чиновника.

Как отмечает Axios, с тех пор, как Трамп во время первого президентского срока провел с Ким Чен Ыном две неудачные встречи, Северная Корея добилась значительных успехов в сфере ядерных вооружений. Издание обращает внимание, что хозяин Белого дома ясно дал понять о желании восстановить связь с северокорейским лидером. В настоящее время команда Трампа по нацбезопасности прорабатывает этот сценарий, говорится в публикации.

Ранее Ким Чен Ын спустил на воду новейший многоцелевой эсминец «Чвэ Рен». Морское судно будет бороться с «наглыми империалистическими пиратами» в составе Военно-морских сил КНДР. По словам секретаря ЦК Трудовой партии Чо Чхун Рена, эсминец оснащен «самыми мощными вооружениями».