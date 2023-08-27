Стало известно о планах строительства нового города в Калифорнии NYT: инвесторы из Кремниевой долины намерены построить новый город в Калифорнии

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Американская компания Flannery Associates скупила земли в Калифорнии для строительства нового города, сообщает The New York Times. По данным издания, населенный пункт на десять тысяч жителей может появиться в 60 км к северо-востоку от Сан-Франциско.

Издание отмечает, что компания приобретала участки в округе Солано, которые в основном относятся к землям сельскохозяйственного назначения. На их охрану уже выделено $800 млн.

С какой целью компания покупала эти земли, долгое время держалось в тайне. По сведениям NYT, владелец Flannery Associates, бывший трейдер банка Goldman Sachs Ян Срамек вел переговоры с инвесторами из Кремниевой долины. В презентации компании 2017 года рассказывалось о новом городе «с экологически чистой энергией, общественным транспортом и плотной городской жизнью».

Мэр городка Фэрфилд, который является центром округа Солано, Кэтрин Мой сравнила проект Flannery Associates с несбыточной мечтой. По ее мнению, регион для строительства города выбран неудачно, поскольку в нем плохо развита инфраструктура и имеется лишь перегруженное двухполосное шоссе. Частым явлением там бывают засухи, из-за чего остается высоким риск лесных пожаров.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о начале строительства нового города в Геническом районе региона. По его словам, в месте, выбранном для строительства, хорошие природные условия, есть автомобильное и железнодорожное сообщение. Также в рамках строительства будет создана абсолютно новая инфраструктура и условия для работы правительственных органов.