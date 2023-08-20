Стало известно о планах США восполнить запасы вооружений ВСУ зимой NYT: Пентагон ждет зимнего «затишья», чтобы пополнить запасы вооружений ВСУ

Фото: U.S. Air Force

В Пентагоне планируют восполнить запасы вооружений украинской армии зимой, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в оборонных кругах и на экспертов. В Вашингтоне рассчитывают, что снижение интенсивности боевых действий на Украине в зимнее время позволит утолить «ошеломляющий голод» ВСУ по артиллерийским боеприпасам.

Хотя летнее контрнаступление Украины идет всего месяцы, чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда потенциально возможное затишье в сражении <...> позволит США и союзникам «наверстать и поддерживать» производство, — говорится в статье.

По словам американских чиновников, судьба контрнаступления ВСУ зависит именно от способности Запада снабжать Киев боеприпасами. При этом эксперты указывают на бюрократические проволочки, замедляющие заключение оборонных контрактов. Они отметили, что к настоящему времени финализированы сделки только на 41% от общего объема средств, которые выделены на производство вооружений для ВСУ.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия продолжает оказывать сопротивление ВС РФ только благодаря поддержке со стороны США и их союзников. При этом он предупредил, что арсеналы западных армий опустели на фоне поставок Киеву. Это значит, что возможности стран НАТО иссякают и положение ВСУ будет становиться все хуже.