Стало известно о планах поставки систем ПРО Patriot Украине CNN: США завершают разработку планов по отправке системы противоракетной обороны Рatriot на Украину

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot и могут объявить о соответствующих планах уже на этой неделе, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации и еще двух представителей властей США.

Планы по поставке Украине Patriot, отмечает телекомпания, уже готовы, но их еще должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего документ поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Берлин и Варшава ранее договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Польши, о чем ранее сообщил представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц. Он добавил, что в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте будущего размещения, а также оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру соседней страны.