Стало известно о планах Байдена на второй раунд дебатов CNN: Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов между кандидатами на пост главы государства, сообщает CNN со ссылкой на неназванного советника американского лидера. Инсайдер отметил, что провальный первый раунд не повлияет на решимость хозяина Белого дома.

Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре, — сказал источник.

Советник президента добавил, что штаб Байдена работает над тем, чтобы найти в первом раунде дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом позитивные моменты, которе можно обернуть на пользу имиджа демократа.

Ранее телеканал CNN провел опрос среди американцев об отношении к дебатам Байдена и Трампа. Большинство телезрителей — 67% — решили, что бывший американский лидер одержал победу над нынешним главой Белого дома. Известно, что телеканал популярен среди сторонников Демократической партии, которую представляет Байден.

Лишь 33% зрителей посчитали победителем действующего президента. При этом 57% опрошенных заявили об отсутствии уверенности в способности демократа возглавлять страну. Насчет республиканца так думают 44% зрителей.

Окружение американского лидера ранее заявило, что Байден проиграл на дебатах с Трампом, поскольку он был чрезмерно подготовлен. Источники утверждают, что из-за этого американский лидер обращал внимание даже на незначительные детали.