Стало известно о первых договоренностях США и Китая WP: США и Китай договорились об устройстве рабочих встреч для решения проблем

Фото: Zhai Jianlan/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен и Цинь Ган

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган 18 июня во время переговоров в Пекине договорились об организации нескольких встреч на рабочем уровне, которые помогут решению конкретных проблем в двусторонних отношениях. При этом по ряду ключевых задач стороны уже договорились, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в делегации США.

Собеседники издания рассказали, что Энтони Блинкен и Цинь Ган достигли прогресса «в решении трех ключевых задач». Речь идет о восстановлении коммуникаций на высоком уровне, обсуждении проблем и изучении областей сотрудничества. По данным Washington Post, американские дипломаты также заинтересованы в работе над увеличением количества коммерческих рейсов между США и Китаем.

Источник издания из числа представителей Госдепа отреагировал на замечание о «холодном приеме Блинкена китайскими чиновниками». По его словам, госсекретарь знает о нынешнем состоянии двусторонних отношений, а обе стороны будут «откровенны в выражении своих опасений».

Переговоры Блинкена и Цинь Гана длились более семи часов. По их итогам стало известно о запланированном визите главы МИД КНР в Вашингтон. В Госдепе столь долгий диалог дипломатов назвали «откровенным, содержательным и конструктивным».

Ранее несколько членов палаты представителей Конгресса США призвали госсекретаря Энтони Блинкена посетить Тайвань после визита в Китай. Семь представителей Республиканской партии считают, что это станет ясным сигналом для Пекина, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще.