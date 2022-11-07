Полковник: республиканцы менее заинтересованы в войне, чем демократы Полковник Огар: в случае победы республиканцев на выборах в США Киев могут подтолкнуть к переговорам

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Если в ходе выборов в Конгресс США победит Республиканская партия, она может подтолкнуть Украину к началу переговоров с Россией, заявил французский полковник в отставке Жак Огар. В разговоре с РИА Новости он отметил, что в отличие от президента США Джо Байдена и демократов республиканцы менее заинтересованы в войне.

Если выиграют республиканцы, они менее заинтересованы в войне, чем господин Байден и его правительство демократов. Если республиканцы выиграют, они затормозят помощь, предоставляемую Украине, — заявил Огар.

Эксперт уверен в том, что Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров, если США прекратят поставлять вооружение ВСУ. Огар надеется на переоценку украинского конфликта со стороны Запада, вследствие которой ЕС и США подтолкнут президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

Если Украина столкнется с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнет Зеленского к переговорам. Я думаю, это возможно, если результаты выборов в США окажутся в пользу Республиканской партии, — добавил Огар.

Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса США пройдет 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Ранее сенатор Алексей Пушков призвал не ждать изменений во внешней политике администрации США в случае победы республиканцев. В то же время, по его мнению, в случае победы республиканцев помощь Украине может быть скорректирована по объемам и интенсивности.