Стало известно о прогрессе с забастовкой сценаристов в Голливуде Deadline: в ситуации с забастовкой сценаристов достигнут невероятный прогресс

Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press

В ситуации с забастовкой сценаристов в Голливуде достигнут «невероятный прогресс», сообщают источники издания Deadline. Так, были проведены переговоры, в которых участвовали главы ведущих медиакомпаний, в том числе Netflix Inc., Warner Bros. Discovery и Walt Disney Co.

С Тедом Сарандосом из Netflix, Бобом Айгером из Disney, Донной Лэнгли из Universal и Дэвидом Заславом из Warner Bros. Discovery, главным переговорщиком WGA Эллен Стутцман и другими на встрече был достигнут «невероятный прогресс», — говорится в материале.

Телеканал CNBC со ссылкой на источники, близкие к переговорам, в свою очередь сообщил, что Профсоюз американских сценаристов и представители киностудий близятся к заключению соглашения, которое положит конец забастовкам. Гильдия писателей Америки также провела встречу с Alliance of Motion Picture and Television Producers (производитель кино- и телефильмов). Повторные переговоры запланированы на 21 сентября. Обе стороны надеются, что на них удастся заключить соглашение.

Количество забастовок различных профсоюзов ранее побило рекорд. Протесты привели к 4,1 миллиона пропущенных рабочих дней в августе, что является крупнейшим показателем с начала XXI века. Американские рабочие бастуют «невиданными темпами», отмечает Wall Street Journal.