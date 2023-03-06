Стало известно об истинных намерениях США в отношении Крыма Hill: США не готовы однозначно поддержать позицию Украины по Крыму

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

США не считают захват Крыма важнейшей целью Украины, пишет The Hill. Кроме того, Вашингтон пытается избежать публичного разъяснения своей позиции по этому вопросу и считает, что другие задачи для Киева более важны.

Хотя должностные лица США говорили, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется ей для победы в войне, они не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму, — говорится в сообщении.

Это отчасти связано с тем, что для успешной наступательной операции с целью восстановления контроля над Крымом потребовались бы, вероятно, тяжелые вооружения: дальнобойные ракеты, танки, самолеты, пишет издание. Также отмечается, что на данный момент у Киева были более неотложные задачи, включая битву за Артемовск, возможность возвращения больших территорий на Донбассе и страх перед потенциальным российским ударом на севере.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.

После этого командир подразделения «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское командование дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что солдаты ВСУ пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.