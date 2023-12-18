Стало известно о намерении властей США начать переговоры по Украине с РФ Профессор Ковалик заявил о желании властей США начать переговоры по Украине с РФ

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Правительство США намерено провести переговоры с Россией из-за тяжелого положения, в котором оказались Вооруженные силы Украины, заявил профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По его словам, этому также способствует ситуация в Израиле, так как Вашингтон вынужден «разрываться» между двумя конфликтами.

Я думаю, есть вероятность того, что США захотят сесть за стол переговоров, потому что видят, что конфликт, вероятно, проигран, — заявил профессор.

Ковалик утверждает, что в Вашингтоне видят, насколько их ресурсы разбросаны по всему миру. По его мнению, правительство США намерено исправить эту ситуацию и договориться с Россией о прекращении конфликта на Украине, чтобы полностью переключить свое внимание на Ближний Восток. При этом профессор назвал ироничным отказ США от проведения переговоров с Россией в 2022 году. По его мнению, если бы Вашингтон согласился на встречу дипломатов, Киеву удалось бы сохранить территории.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны Запада могут физически устранить президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это связано с тем, что глава государства не справился с уготованной ему ролью и является одним из лиц, ответственных за провал контрнаступления ВСУ.