Пентагон планирует разместить вблизи Израиля второй авианосец, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ведомства. Подобные действия Вашингтон расценивает как наращивание усилий по сдерживанию стран от вступления в конфликт Израиля и Палестины, говорится в публикации.
Представители Министерства обороны США заявили, что США могут разместить второй авианосец вблизи Израиля, что является эскалацией военных усилий США по сдерживанию региональных держав от вступления в войну между ХАМАС и Израилем, — сообщает издание.
Отмечается, что окончательное решение еще не принято. В случае утвердительного вердикта авианосец и сопровождающие его корабли прибудут в Средиземное море через две недели. По данным издания, речь идет об авианосце «Дуайт Д. Эйзенхауэр».
Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд» 8 октября. Вашингтон пошел на соответствующий шаг связи с обострением арабо-израильского конфликта. Распоряжение отдал шеф Пентагона Ллойд Остин, который уточнил, что перед этим провел подробные консультации с президентом США Джо Байденом.