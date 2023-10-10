Стало известно о намерении США разместить второй авианосец вблизи Израиля WSJ: США планируют разместить вблизи Израиля второй авианосец

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Авианосец ВМС США «Дуайт Д. Эйзенхауэр»

Пентагон планирует разместить вблизи Израиля второй авианосец, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ведомства. Подобные действия Вашингтон расценивает как наращивание усилий по сдерживанию стран от вступления в конфликт Израиля и Палестины, говорится в публикации.

Представители Министерства обороны США заявили, что США могут разместить второй авианосец вблизи Израиля, что является эскалацией военных усилий США по сдерживанию региональных держав от вступления в войну между ХАМАС и Израилем, — сообщает издание.

Отмечается, что окончательное решение еще не принято. В случае утвердительного вердикта авианосец и сопровождающие его корабли прибудут в Средиземное море через две недели. По данным издания, речь идет об авианосце «Дуайт Д. Эйзенхауэр».

Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд» 8 октября. Вашингтон пошел на соответствующий шаг связи с обострением арабо-израильского конфликта. Распоряжение отдал шеф Пентагона Ллойд Остин, который уточнил, что перед этим провел подробные консультации с президентом США Джо Байденом.