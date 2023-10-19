Стало известно о намерении США направить в Израиль системы «Железный купол» Reuters: США направят в Израиль две системы ПВО «Железный купол»

Фото: МО США

США планируют направить в Израиль две системы ПВО «Железный купол», сообщает Reuters со ссылкой на американские источники. По данным агентства, это может произойти в ближайшие дни.

Пентагон заявил членам конгресса на брифинге в среду, что намерен отправить свои две системы противоракетной обороны «Железный купол» обратно в Израиль в рамках сделки с обратным лизингом, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден в ходе краткой речи в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль заявил, что его страна не будет бездействовать в случае угроз Израилю. Кроме того, он пообещал на этой неделе обратиться к американскому конгрессу за беспрецедентным пакетом помощи Израилю. Байден также подчеркнул, что Вашингтон намерен обеспечить всем необходимым систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».

До этого глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что США могут задействовать свои войска на Ближнем Востоке, если палестинскому движению ХАМАС начнут помогать в войне с Израилем «Хезболла» или армия Ирана. Он пояснил, что в этом случае будет издан специальный закон.