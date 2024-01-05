Стало известно о миллионных тратах Китая на недвижимость Трампа Китай потратил $5,5 млн на недвижимость Трампа во время его правления

Фото: Tia Dufour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Китая и контролируемые им государственные структуры потратили рекордные $5,5 млн в пользу недвижимости, принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу, сообщает CNN со ссылкой на финансовые документы, приведенные в докладе демократов в палате представителей США. Отмечается, что указанная сумма стала самым большим общим платежом, осуществленным отдельным государством.

Пекин потратил указанную сумму в период правления Трампа. Деньги были направлены в пользу предприятий и объектов недвижимости, принадлежащих экс-президенту США, включая его отели в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лас-Вегасе. Платежи осуществлялись через посольство Китая в США, государственный китайский банк, обвиненный американским Минюстом в помощи Северной Корее в обход санкций, и государственную китайскую компанию, занимающуюся воздушными перевозками.

Всего, согласно докладу демократов, Трамп получил свыше $7,8 млн от 20 иностранных государств. Крупные суммы в пользу Trump Organization также направили Саудовская Аравия, Кувейт и Катар.

Ранее сообщалось, что покойный американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле секс-услугами и связях с несовершеннолетними, хранил тайны, которые могли сорвать выборы президента США в 2016 году. Как рассказал брат предпринимателя Марк, голосование могли отменить, если бы тот рассказал все, что знает о Дональде Трампе, а также Билле и Хиллари Клинтон.