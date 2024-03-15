Стало известно о критическом отставании США от России NORTHCOM: США отстают от России в размере ледокольного флота в десятки раз

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США критически отстают от России по количеству тяжелых ледоколов, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо на слушаниях в сенате США. Он отметил, что этот факт ограничивает свободу действий Вашингтона в арктическом регионе.

Нас критически превосходят в численности (ледокольного флота. — NEWS.ru.), — заявил Гийо.

Таким образом военный отреагировал на просьбу сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга прокомментировать сведения о том, что у США всего один исправный тяжелый ледокол против около 40 российских. Гийо добавил, что даже с учетом заказанных кораблей американский ледокольный флот все равно будет значительно проигрывать российскому.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что США хотят заполучить залежи нефти, газа и других полезных ископаемых, а также сохранить возможность контроля над Северным морским путем. По его словам, для этого Вашингтон готов противостоять России и Китаю, рассматривающим Арктику как стратегически важный регион.

Издание Business Insider в свою очередь сообщало, что Вашингтон стал обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике и приступил к активному обучению солдат действиям в холодном климате, чтобы бросить вызов России и Китаю.