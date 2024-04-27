Стало известно о крахе первого за 2024 год банка в США FDIC: американский департамент по ценным бумагам закрыл Republic First Bank

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Правительство США установило контроль и закрыло банк Republic First Bank, говорится в заявлении Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), которая стала преемником коммерческой организации. По их информации, прекращение работы инициировал департамент по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания.

Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания, который назначил преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов, — передает пресс-служба FDIC.

В целях защиты вкладчиков FDIC договорилась с другой кредитной организацией Fulton Bank по принятию большей части депозитов и приобретению активов рухнувшего банка. Согласно сведениям корпорации, это первый в 2024 году зарегистрированный случай банкротства.

В феврале ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. В частности, организацию уличили в систематических нарушениях федеральных законов и в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.

До этого ЦБ России отозвал у коммерческой организации «Стрела» лицензию на осуществление банковских операций. Компания специализировалась на оказании услуг, касающихся переводов средств между КИВИ Банком и другими участниками рынка.