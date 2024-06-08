Стало известно о гибели члена экипажа миссии «Аполлон-8» Член экипажа миссии «Аполлон-8» Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе

Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Pr

В результате авиакатастрофы погиб один из членов космической миссии «Аполлон-8» Уильям Андерс, сообщил портал Fox13. По его данным, 90-летний мужчина находился за штурвалом самолета, который потерпел крушение у северо-западного побережья США.

Астронавт разбился на старой модели T-34 Mentor ВВС. Неясно, был ли еще кто-нибудь на борту и есть ли выжившие в результате крушения. Авиабаза Порт-Анджелес, департамент рыболовства и дикой природы штата Вашингтон, а также Береговая охрана США ведут поиски и надеются найти спасшихся.

Вместе с Андерсом на борту американского космического корабля «Аполлон-8» в 1968 году находились астронавты Фрэнк Борман и Джеймс Ловелл. Им довелось впервые покинуть гравитационное и магнитные поля Земли, а также совершить первый в истории человечества пилотируемый выход на орбиту Луны.

Прототип корабля Starship в ходе четвертого испытательного полета 6 июня впервые совершил успешную посадку на водную поверхность. Отмечается, что прототип приводнился в Индийском океане.

Ранее американская корпорация Boeing запустила пилотируемый корабль CST-100 Starliner к Международной космической станции. Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту находятся астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.