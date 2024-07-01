Стало известно, о чем семья просила Байдена после разгромных дебатов в США Семья Байдена призвала его продолжить борьбу за переизбрание президентом США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Семья президента США Джо Байдена призвала его остаться в предвыборной гонке, сообщили CNN советники главы государства. В частном порядке обсуждался вопрос о том, следует ли увольнять помощников американского лидера из-за неудачных дебатов.

В Кэмп-Дэвиде собралась семья Байдена, включая сына Хантера Байдена, первую леди Джилл Байден и внуков президента. Они упрашивали главу государства продолжать борьбу за его переизбрание. Также обсуждался вопрос об увольнении кого-либо из главных советников Байдена и кадровых решений по его предвыборному штабу.

По данным CNN, мнение семьи Байдена будет иметь решающее значение в определении его политического будущего. Оно даже перевесит позицию замкнутого внутреннего круга главных советников президента.

Ранее NBC со ссылкой на свои источники заявил, что супруга Джо Байдена Джилл будет принимать финальное решение о том, станет ли он принимать участие в выборах. Утверждается, что Джилл единственная, кто может с такой силой влиять на нынешнего американского лидера.

Байден недавно поучаствовал в дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. В интернете разлетелся ролик, на котором действующий глава Белого дома постоянно запинался, хрипел и говорил очень тихо. Журналисты описали происходящее как «коллективное самоубийство» для Демократической партии США.