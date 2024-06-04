Стало известно о беспомощности Запада в вопросе поставок Киеву авиабомб Forbes: Запад не сможет поставить Киеву достаточное количество авиабомб

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Западные страны не смогут помочь Украине добиться паритета с Россией по количеству планирующих авиационных бомб, заявил военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. По его словам, у Запада нет шансов поставить Киеву достаточное количество этих боеприпасов.

Вряд ли союзники Украины пожертвуют больше чем несколько сотен планирующих бомб в месяц — и даже это лишь десятая часть бомб, которые понадобятся ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России, — сказано в материале.

По его словам, Россия «перебомбила» Украину, поскольку ее запасы авиабомб в разы превышают таковые у украинской авиации. И в дальнейшем Киев едва ли сможет получить нужное количество боеприпасов у других стран. Также ВСУ вряд ли поможет и то, что они спешно переоборудуют свои истребители в бомбардировщики. Экс отметил, что превосходство России заключается не в том, что у нее больше самолетов, а в том, что она производит гораздо больше бомб.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что Блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.