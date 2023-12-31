Стало известно, насколько подешевел Twitter под руководством Маска Axios: соцсеть Twitter подешевела на 71,5% под руководством Илона Маска

Фото: Global Look Press

Илон Маск

Социальная сеть Twitter (X) подешевела на 71,5%, заявил порталу Axios инвестор покупки американским предпринимателем Илоном Маском компании. Фонд Fidelity, оказавший помощь бизнесмену при покупке соцсети, отметил, что другие акционеры могут оценивать стоимость предприятия иначе.

Компания Fidelity считает, что соцсеть Х стоит на 71,5% меньше, чем на момент покупки, согласно раскрытию информации на конец ноября, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что более 10% в цене социальная сеть могла лишиться, когда Маск в ноябре выругался на онлайн-мероприятии в адрес рекламодателей, которые отказались сотрудничать с Twitter на фоне скандальных высказываний миллиардера о евреях. Сделка по приобретению свершилась осенью 2022 года, бизнесмен купил компанию за $44 млрд.

В октябре сообщалось, что Маск обеднел на $16 млрд за сутки. Причиной потери части капитала стало падение акций компании Tesla. Спад составил 9,3% — до $220. Этому предшествовало обнародование информации о сокращении чистой прибыли корпорации в 1,8 раза по итогам третьего квартала. Тогда состояние Маска уменьшилось до $210 млрд, что не помешало ему по-прежнему занимать первую строчку в списке богатейших предпринимателей планеты.