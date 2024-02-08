Стало известно, кто в США ждет интервью Карлсона с Путиным больше всего Политолог Лидовской: интервью Карлсона с Путиным больше всего ждут республиканцы

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время интервью

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным больше всего ждут республиканцы, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он не исключил, что ряд сторонников «партии слона» поменяют отношение к РФ и Путину после просмотра беседы Карлсона.

Интервью имеет огромное значение для республиканцев. Карлсон — не только их сторонник, но и возможный кандидат в вице-президенты в случае победы Трампа на выборах. Республиканцы рвутся к власти, ненавидят Байдена, для них Путин скорее единомышленник, так как Москва и они выступают против одних и тех же сил — глобализма и либерального фашизма, — добавил Лидовской.

По его словам, в США не имеют представления о происходящем в России, так как в Америке блокируется любая информация, излагающая позицию Москвы. Собеседник отметил, что за этой блокадой стоят демократы, тратящие на данную кампанию «огромные деньги».

Республиканцы посмотрят это интервью, прислушаются. Многие из них, кто опасается России, пересмотрят свои взгляды. Помните, что в США блокируются любые новости, излагающие точку зрения России, демократы тратят на это огромные деньги. Говорят, что американцы нас не понимают... Не понимают именно потому, что у них нет доступа к правдивой информации из России. Интервью Такера с Путиным все эти шаблоны разрушит и прорвет информационную блокаду, — заявил Лидовской.

Ранее стало известно, что американский журналист уже покинул Россию. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала его за интервью с Путиным, назвав полезным идиотом. В ответ член Совфеда Сергей Цеков сравнил ее реакцию с поведением украинского депутата Ирины Фарион, позволявшей себе русофобские высказывания.

Интервью с российским лидером будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск на ресурсах Карлсона. Позже Кремль представит на своем сайте расшифровку и видео разговора Путина с журналистом.