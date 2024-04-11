Стало известно, кто убеждал Трампа подтолкнуть конгресс ради помощь Украине WP: глава МИД Британии упрашивал Трампа убедить конгресс выделить помощь Украине

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Тра

Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его в важности решения по оказанию военной помощи Киеву и призвал его подтолкнуть конгресс к ее скорейшему утверждению, сообщает издание Washington Post по итогам интервью с дипломатом. Тогда Кэмерон аргументировал свою позицию тем, что в конце этого года Украина должна находиться в сильной позиции, а Россия — в слабой — это отвечает общим интересам.

Главный дипломат Великобритании сказал бывшему президенту Дональду Трампу, что лучший способ для любого президента США унаследовать успешную ситуацию на Украине в январе — это подтолкнуть конгресс к скорейшему утверждению военной помощи Киеву, — пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что странам Европы следует щедрее давать деньги на поддержку Украины, поскольку сложившаяся ситуация несправедлива по отношению к США, выделяющим на эту цель примерно на $100 млрд больше. Политик подчеркнул, что расходы Вашингтона по украинскому вопросу выше, чем суммарные расходы всей Европы.

Позднее немецкий таблоид Bild информировал, что у Трампа есть секретный план, согласно которому он положит конец СВО. Издание уточнило, что ради скорого прекращения боевых действий на Украине Трамп может пойти на соглашение с президентом России Владимиром Путиным. Политик уверен, что может легко и быстро закончить конфликт между Москвой и Киевом.

При этом президент Украины Владимир Зеленский оценил идеи экс-президента США как примитивные. По его словам, Киеву нужны очень веские аргументы и реалистичный план.