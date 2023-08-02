Стало известно, кто сыграет Чудо-женщину в новой киновселенной DC Актриса Галь Гадот сыграет Чудо-женщину в новой киновселенной DC

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Галь Гадот

Израильская актриса Галь Гадот подтвердила, что вновь сыграет Чудо-женщину, пишет ComicBook. Она будет исполнять эту роль в предстоящем проекте новой киновселенной DC под руководством Питера Сафрана и Джеймса Ганна.

Мне по-настоящему нравится играть Чудо-женщину. Эта роль для меня особенная и значимая. Я обсудила этот проект с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и мы планируем совместную работу над «Чудо-женщиной-3», — поделилась Гадот.

Ранее Джеймс Ганн объявил о старте новых проектов в рамках перезагрузки киновселенной DC Comics.

Между тем, кинокритик Роман Григорьев рассказал, что успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется тремя факторами: неожиданный сюжет, голливудские кинозвезды и сарафанное радио. По его словам, Голливуд предложил зрителям уникальный продукт, оживив любимую игрушку детства.

Тем временем, с 14 июля продолжается забастовка актеров, артисты требуют увеличить зарплаты и компенсировать переработки, а также ограничить использование технологий искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Американская федерация, проводящая забастовку, представляет интересы около 160 тысяч актеров.