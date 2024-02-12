Стало известно, кто станет помощником Байдена Reuters: Джон Кирби станет помощником Джо Байдена

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

Полномочия Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, будут расширены в Белом доме, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Уточняется, что он станет помощником президента США Джо Байдена, а также займет новую должность.

Кирби получит новую должность: советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности, и он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента, — заявил чиновник.

Кирби также будет курировать координацию коммуникаций в целях национальной безопасности в различных ведомствах. Кроме того, он продолжит выступать на брифингах, отметил собеседник агентства.

Ранее Кирби вступил в перепалку с журналисткой телеканала Al Jazeera Кимберли Халкетт. Спор между политиком и участницей брифинга возник во время обсуждения действий США на Ближнем Востоке. Халкетт заявила, что народ США недоволен действиями президента Джо Байдена, принявшего решение нанести удар по Йемену без одобрения конгресса. Кирби парировал ее заявление тем, что американцы выражают недовольство еще и атаками йеменских хуситов на торговые суда в Красном море, а также фактом гибели военнослужащих армии США на базе в Иордании.