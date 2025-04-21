Стал известен сменщик Илона Маска на посту главы DOGE Маска в DOGE может сменить глава Административно-бюджетного управления Воут

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Илон Маск

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома и соавтор манифеста республиканцев «Проект 2025» Рассел Воут может сменить Илона Маска на посту главы Департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), сообщает Bloomberg. По мнению издания, этот чиновник является самым влиятельным человеком в Вашингтоне.

Воут является давним сторонником американского лидера Дональда Трампа. Впервые он возглавил директора АБУ в начале 2019 года, в самый разгар первого срока нынешнего президента США. Более всего он известен в качестве соавтора «Проекта 2025», состоящего из 900 страниц и содержащего предложения по реформам федерального правительства. С помощью этих реформ команда Трампа планировала бороться с «глубинным государством».

21 апреля издание The Washington Post сообщило, что миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент по повышению эффективности правительства, устал от травли со стороны представителей левых политических сил и планирует покинуть свой пост. Результатом деятельность DOGE под руководством бизнесмена стало увольнение тысяч сотрудников различных ведомств и приостановка многих программ финансовой помощи.