Стало известно, благодаря кому секретные документы Пентагона утекли в Сеть NYT: секретные документы Пентагона выложил в Сеть военнослужащий ВВС Нацгвардии США

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Виновным в сливе секретных данных Министерства обороны США может быть 21-летний летчик Военно-воздушных сил из штата Массачусетс Джек Тейшейра, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников. По информации издания, Тейшейра возглавил группу Thug Shaker Central на платформе для геймеров Discord, в которой состояли 20–30 пользователей.

Лидером небольшой игровой онлайн-группы (на платформе Discord. — NEWS.ru), в которую за последние несколько месяцев просочился целый ворох секретных документов американской разведки, является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, — говорится в сообщении.

Следователи намерены поговорить с мужчиной об утечке правительственных документов. ФБР пока никак не комментировало данную ситуацию.

Один из американских чиновников сообщил, что власти США начали обыски в доме матери 21-летнего летчика. Он добавил, что пока арестов не последовало.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что рассекретить документы, в которых содержатся сведения о состоянии армии Украины и планах США и НАТО по укреплению ВСУ перед планируемым контрнаступлением, мог подросток в чате Discord.

Один из участников под ником Thug Shaker Central рассказал, что конфиденциальными материалами начал делиться его собеседник под ником Lucca. Как сообщил источник AP, Lucca «просто ребенок», который выкладывал документы, чтобы включиться в спор.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО.