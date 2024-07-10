Стало известно, кто расстрелял семью спортивного комментатора BBC SHOT: семью спортивного комментатора BBC расстрелял бывший парень его дочери

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global look Press

Семью спортивного комментатора BBC Джона Ханта расстрелял бывший парень его дочери, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, подозрения пали на 26-летнего Кайла Клиффорда, которого сейчас разыскивает полиция.

Местные полицейские разыскивают подозреваемого — 26-летнего Кайла Клиффорда, он бывший бойфренд одной из дочерей Ханта, — говорится в публикации.

Авторы поста отмечают, что в живых осталась третья дочь журналиста. Она находилась не дома во время трагедии.

Джон Хант был известен как комментатор гонок на канале BBC 5 Live. Перед смертью он задержался на работе, а по возвращении застал шокирующую сцену. Две его дочери и 61-летняя супруга Кэррол лежали в огромных лужах крови. Журналист попытался оказать им первую помощь, но опоздал. Жертвы были связаны и расстреляны из огромного арбалета. Трагедия произошла в частном доме комментатора в пригороде Лондона.

Ранее стало известно, что некоторые лондонские школы ввели ограничения в связи с расстрелом семьи Джона Ханта. Детей не выпускали на игровые площадки.