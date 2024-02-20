Стало известно, кто опередил Tesla по обороту акций на Уолл-стрит Nvidia сместила Tesla с первого места по обороту акций на бирже в США

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Производитель полупроводников Nvidia стал лидером по объему торгов акциями на Нью-Йоркской бирже, сообщает Reuters. Таким образом, уточняет агентство, компания сместила с первого места автопроизводителя Tesla миллиардера Илона Маска.

Nvidia свергает Tesla с поста самой торгуемой акции Уолл-стрит, — говорится в публикации.

При этом авторы подчеркнули, что растущая активность торгов акциями Nvidia может сделать инвесторов более уязвимыми, если рост выручки производителя микросхем не оправдает высоких ожиданий касательно разработки искусственного интеллекта.

В начале января стало известно, что Tesla вынуждена отозвать более 1,6 млн электрокаров в Китае. Концерн принял соответствующее решение из-за неполадок с системой помощи водителю. Согласно заявлению Госуправления по регулированию рынка КНР, речь идет о моделях Model S, Model X, а также Model 3 и Model Y, которые были собраны на конвейерах в Китае. Отзыв затронул транспортные средства, произведенные в период с 26 августа 2014 года по 20 декабря 2023 года.

До этого стало известно, что всего за день Маск обеднел на $18,4 млрд. Причиной тому стало падение акций Tesla после публикации финансового отчета.