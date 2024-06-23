Стало известно, кому Байден доверяет полностью NYT: Клейн, Донилон и Кауфман стали ближайшими соратниками Байдена

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден и Рон Клейн

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн, юрист Томас Донилон и сенатор Тед Кауфман являются ближайшими соратниками президента США Джо Байдена, пишет The New York Times. Глава государства доверяет им всецело, хотя его все время окружает множество сотрудников, политических экспертов и секретарей. По мнению журналистов, для американского лидера эта троица «является олицетворением старой школы».

Эти трое находятся в центре мира Байдена, являются частью эхо-камеры, где инакомыслие встречается редко. В важные моменты каждый из них сообщал президенту новости, которые он не хотел слышать, хотя ни один из них не сказал «нет», когда президент решал, баллотироваться ли на второй срок, — сказано в материале.

Клейн сподвиг Байдена согласиться на дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом. Донилон, как отмечают журналисты, помог действующему главе Белого дома на выборах в 2020 году, разработав выигрышную тактику для его кампании. Что касается Кауфмана, то ему Байден поручает многие «щекотливые» вопросы.

Очень немногие люди без фамилии Байден знают его лучше, чем эти трое, — высказалась Кейт Бедингфилд, бывшая советником президента по связям с общественностью.

Ранее обозреватель Берджан Тутар заявил, что США приходится расплачиваться за критику Байдена в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, которого он когда-то назвал «изгоем». Эр-Рияд наказывает Вашингтон отказом продлевать нефтедолларовое соглашение. Теперь США рискуют потерять мировое господство, отметил эксперт.