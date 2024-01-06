Стало известно, когда Верховный суд США заслушает жалобу Трампа Верховный суд США 8 февраля заслушает жалобу Трампа по праймериз в Колорадо

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Верховный суд США назначил на 8 февраля слушание по жалобе бывшего президента Дональда Трампа на свое исключение из первичных выборов в штате Колорадо, передает РИА Новости. Согласно указанию, стороны обязаны представить свои аргументы в суд до 18 января.

Слушание дела назначено на 8 февраля, — отмечается в решении Верховного суда.

Ранее Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей. Адвокаты настаивают, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы». К тому же штаб отвергает утверждение о том, что Трамп участвовал в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к Конституции США.

До этого сообщалось, что покойный американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле секс-услугами и связях с несовершеннолетними, мог владеть информацией, которая могла сорвать выборы президента США в 2016 году. Как рассказал брат предпринимателя Марк, голосование могли отменить, если бы тот рассказал все, что знает о Трампе, однако подробности не уточняются: сам Марк, по его словам, ничего не знает. Однако он напомнил, что республиканец «так или иначе вращался в кругах Эпштейна», а в 1990-е годы семь раз летал на частном самолете Эпштейна.