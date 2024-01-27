Стало известно, когда у ВСУ могут закончиться снаряды Times: у ВСУ к марту закончатся снаряды без помощи США

Фото: МО Украины

В случае, если Конгресс США не утвердит новый пакет помощи Киеву, Вооруженные силы Украины израсходуют имеющиеся запасы артиллерийских снарядов «к концу следующего месяца», утверждает британский журналист и военный историк Макс Хейстингс в своей статье для газеты The Times. По его словам, вопрос поставок военной помощи для ВСУ стоит весьма остро.

Это неотложный и жизненно важный вопрос. Украинское руководство находится в замешательстве относительно того, что делать дальше, — пишет Хейстингс.

Автор также подчеркивает, что Россия продолжает укреплять свое военное превосходство, активно увеличивая производство оружия и эффективно используя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. По его мнению, большинство западноевропейских стран, за исключением государств Скандинавии и Балтии, стремится к прекращению конфликта на Украине практически на любых условиях.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у оборонного ведомства нет данных о том, когда могут возобновиться поставки военной помощи Украине в случае одобрения Конгрессом США запроса Белого дома на выделение дополнительного финансирования на эти цели. При этом он подчеркнул, что Вашингтон понимает неотложность ситуации.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что ближайшие два месяца будут иметь критическое значение для Украины. Таким образом он прокомментировал перспективы выделения Вашингтоном дополнительного финансирования на оказание помощи Киеву.