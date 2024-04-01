Стало известно, когда США рассмотрят законопроект о помощи Киеву Палата представителей США в апреле рассмотрит законопроект о помощи Украине

Фото: МО Украины

Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) намерен в апреле вынести на рассмотрение законопроект о выделении средств на помощь Украине, заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) в эфире телекомпании CBS. По его словам, это будет первым делом после того, как кончатся каникулы конгресса.

Спикер ясно дал понять, что поддерживает Украину, напрямую [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, в публичных заявлениях и генеральному секретарю НАТО [Йенсу Столтенбергу]. Спикер в полной мере и ясно заявил, что, когда мы вернемся [с каникул], это будет следующим ключевым пунктом повестки дня после того, как нами только что были приняты законопроекты о финансировании федерального правительства, — сказал Тернер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский резюмировал, что неспособность Конгресса США своевременно одобрить пакет военной помощи в размере $60 млрд дорого обошлась Киеву. В сложившейся обстановке ВСУ придется отступать, чтобы обезопасить линию фронта и сохранить боеприпасы, указал он. Зеленский подчеркнул, что без поддержки Вашингтона у Киева не будет средств ПВО и РЭБ, ракетных комплексов Patriot, а также боеприпасов для артиллерии.