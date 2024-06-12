Стало известно, когда США объявят о новых санкциях против России Кирби: США в ближайшие дни объявят о новых санкциях против России

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Джон Кирби

США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, новые санкции и меры экспортного контроля будут нацелены на «организации и сети», которые, как он утверждает, помогают России в закупке иностранной продукции.

На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран «Большой семерки», — сообщил он.

Кирби также уточнил, что новые санкции США в отношении России будут призваны усилить давление на российский военно-промышленный сектор. Он отказался сообщить дополнительные детали, а также конкретные сроки введения этих ограничений.

Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что Власти Соединенных Штатов, вводя санкционные ограничения в отношении России, пилят сук, на котором сидят. Глава государства уверен, что такой политикой Вашингтон наносит себе непоправимый ущерб, совершает «ужасную глупость». В частности, продолжил Путин, своими действиями США подрывают доверие к доллару, чем ослабляют главный и самый важный инструмент своего могущества.