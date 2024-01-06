Стало известно, когда Байден выступит с ежегодным обращением к конгрессу Байден принял предложение выступить 7 марта с ежегодным обращением к конгрессу

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Президент США Джо Байден принял приглашение выступить 7 марта с ежегодным обращением к конгрессу. Ранее соответствующий пост опубликовал в социальной сети Twitter (X) спикер палаты представителей Майкл Джонсон.

Жду этого, господин спикер, — написал Байден в ответ на публикацию.

В ежегодном послании «О положении Союза» американский лидер традиционно сообщает конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране. Также президент перечисляет собственные достижения и намечает приоритеты дальнейшей работы.

Для Байдена это выступление будет последним в рамках текущего президентского срока. По информации издания Punchbowl News, в XXI веке приглашение главам государства еще ни разу не выписывалось на столь позднюю дату.

Ранее обозреватель The Washington Post Тайлер Пейджер заявил, что экс-президент США Барак Обама посоветовал действующему хозяину Белого дома Джо Байдену и его последователям усилить предвыборную кампанию. По словам журналиста, Обама очень обеспокоен тем, что республиканец Дональд Трамп может вернуться в президентское кресло.

До этого госсекретарь Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить Джо Байдена от участия в демократических праймериз в своем штате по аналогии с его конкурентом Дональдом Трампом, которого убрали из бюллетеней в Колорадо и Мэне. По итогам этих праймериз определяется партийный кандидат на президентских выборах.