Стало известно, когда Байден распорядился передать Киеву ракеты ATACMS Салливан: Байден распорядился отправить Киеву ракеты ATACMS в феврале

Фото: U.S. Army/John Hamilton

Президент США Джо Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, они были поставлены в марте.

Я могу подтвердить, как вы уже слышали от других, что в феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта поставка началась в марте, — отметил он.

Ранее журналист Politico Александр Уорд рассказал, что США в марте 2024 года тайно поставили Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он уточнил, что ВСУ уже дважды применили полученное вооружение против России.

До этого военный обозреватель Виктор Баранец назвал баллистические ракеты ATACMS серьезным оружием. По его словам, оно имеет разную дальность действия. В связи с этим некоторые ракеты могут достигнуть складов ВС РФ в тылу, а также мест дислокации российских военнослужащих. Поэтому Баранец призвал не сбрасывать ATACMS со счетов.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь предположил, что в новом пакете помощи Соединенные Штаты передадут Украине БТР М113 и БМП M2 Bradley. А также радары для контрбатарейной борьбы и средства обеспечения закрытой связи на уровне отделения, добавил он.