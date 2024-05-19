Стало известно, какой удар США нанесли Украине Сенатор Вэнс: отказ от переговоров с Россией говорит о безразличии США к Украине

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Соединенные Штаты не волнует судьба Украины, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. В интервью Rumble-каналу Triggered он объяснил, что в противном случае президент Джо Байден не стал бы отговаривать Киев от переговоров с Москвой.

Похоже, украинцы хотели переговоров, но администрация Байдена их остановила, — сказал сенатор.

Также Вэнс выразил возмущение тем, что на Украину отправляются деньги налогоплательщиков США. При этом, уверен политик, средства идут на обогащение «украинских коррупционеров».

Тем временем директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что планы Запада разрешить украинской конфликт дипломатическими методами разочаровали президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, глава государства рассмотрел стремление западных союзников к миру после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт выразила мнение, что стратегия по расширению военной помощи Киеву ведет к пропасти не только саму Украину, но и Германию. Заявление немецкого политика появилось на фоне запроса Минобороны ФРГ о выделении дополнительных €3,8 млрд из средств государственного бюджета, чтобы помочь Киеву.