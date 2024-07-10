Стало известно, какой документ согласовали в НАТО Reuters: страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне

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Представители стран — участниц НАТО на саммите, который проходит в столице США Вашингтоне, согласовали итоговый текст декларации встречи, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе. Рабочая сессия встречи лидеров военно-политического блока начнется примерно в 19:30 мск.

Союзники [по НАТО] достигли соглашения по декларации саммита, — сказано в сообщении.

Ранее лидеры США, Нидерландов и Дании сделали заявление, в котором сообщили, что западные страны намерены предоставить целые эскадрильи истребителей F-16 Украине. Авторы заявления отметили приверженность наращиванию военно-воздушного потенциала Украины. В документе указано, что уже этим летом украинские пилоты начнут летать на F-16, процесс передачи истребителей начался.

До этого полковник в отставке Виктор Литовкин допустил, что украинские военные смогут освоить американские истребители F-16, но как минимум через год. Специалист пояснил, что при обучении могут возникнуть трудности в связи с тем, что нужно знать не просто английский язык, но и владеть военно-техническим английским.

Перед этим депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что США целенаправленно затягивают обучение украинских пилотов по управлению F-16. Она высмеяла утверждения, что летчики испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка.